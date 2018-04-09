В Орле распределили федеральные миллионы

9.4.2018 | 17:30 Новости, Общество

Муниципальные районы получат субсидии на культуру.

Исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин утвердил распределение бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий на софинансирование подпрограммы «Развитие отрасли культуры».

Средства получены из федерального бюджета в рамках соглашения с Минкультуры РФ. Так, 18,6 миллиона рублей будут направлены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.

На подключение библиотек к интернету и развитие библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки выделено 1,9 миллиона рублей, на господдержку лучших сельских учреждений культуры – 947 тысяч, на поддержку лучших сельских работников культуры – 315 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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