В Орле сравнили зарплату врачей и учителей

Орелстат обнародовал данные о зарплате работников социальной сферы.

Данные представлены за январь-февраль 2018 года. Согласно отчету, самыми обеспеченными в Орловской области оказались научные работники. Их средняя зарплата за указанный период составила 50699 рублей в месяц. Немного уступили им преподаватели вузов (49041 рубль) и врачи (47889 рублей).

Далее следует огромный разрыв. Ближе всего к тройке лидеров оказались педработники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их средний заработок составил 27718 рублей в месяц.

За ними следуют средний медперсонал (24857), преподаватели и мастера производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования (24632) и педработники учреждений дополнительного образования (24340).

Средняя зарплата школьных учителей, согласно отчету, составила 24009 рубля, педработников детсадов – 21512. Кстати, последние оказались самыми малообеспеченными из всего списка.

ИА «Орелград»