В Орловской области назвали самые востребованные профессии

Реализацию программы содействия занятости населения обсудили в Мценске.

Как сообщает областное управление труда и занятости, в Мценске состоялось заседание городского координационного комитета. Участники обсудили реализацию региональной программы на местах. Было отмечено, что в 2017 году только в Мценский центр занятости в поисках работы обратились 852 гражданина, в том числе 205 женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

— Наибольшим спросом на рынке труда пользовались врачи, инженеры, слесари, станочники, электромонтеры, водители автомобиля, трактористы, а также подсобные рабочие, грузчики, уборщики и дворники, — сообщила директор центра занятости Лариса Аниканова.

По ее словам, за отчетный период 165 работодателей заявили 2972 вакансии для постоянного и временного трудоустройства граждан, что на 20 процентов больше уровня 2016 года. Оказано содействие в трудоустройстве 468 гражданам, в том числе 87 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей.

ИА «Орелград»