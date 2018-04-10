Под Орлом зарегистрирована вспышка вируса бруцелла овис

Областная ветслужба ввела карантин на территории Новодеревеньковского района.

Приказ о введении ограничительных мероприятий подписал начальник управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин. Карантин введен из-за инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис – так называемый инфекционной эпидидимит баранов. Заболевание выявлено в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в деревне суры Суровского сельского поселения.

Животноводческие помещения признаны неблагополучными. В них установлены ограничения, предусмотренные инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис. Также разработан комплекс противоэпизоотических мероприятий для купирования очага и ликвидации заболевания.

Инфекционный эпидидимит баранов – это особая форма бруцеллеза овец, остро и хронически протекающая инфекционная болезнь, проявляющаяся пролиферативными воспалительными процессами.

ИА «Орелград»