Прокуратура потребовала от облздрава выплатить медикам по 1 млн рублей

В адрес главы департамента здравоохранения внесено представление.

Проверка была проведена по поручению прокурора Орловской области Ивана Полуэктова. Было установлено, что 18 медиков, прибывших на работу в сельскую местность в 2016 и 2017 годах, до сих пор не получили положенной по закону единовременной компенсационной выплаты. Ее размер составляет 1 миллион рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, департаментом здравоохранения «своевременно не были приняты решения о предоставлении выплат, а также не заключены соответствующие договоры с медицинскими работниками».

Главе облздрава Александру Лялюхину внесено представление с целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры области.

ИА «Орелград»