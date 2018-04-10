Рассмотрено дело орловчанки, оставившей детей без еды

10.4.2018 | 17:26 Новости, Общество

В Малоархангельске суд вынес приговор в отношении нерадивой матери.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержали работники прокуратуры. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей родителей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними).

— Установлено, что она не заботилась о здоровье и воспитании своих малолетних детей, а также не обеспечивала в необходимом количестве продуктами питания, — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил ее к 340 часам обязательных работ. Также женщина лишена прав в отношении своих детей. В прокуратуре добавили, что они уже переданы на воспитание в приемную семью.

ИА «Орелград»

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