Рассмотрено дело орловчанки, оставившей детей без еды

В Малоархангельске суд вынес приговор в отношении нерадивой матери.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержали работники прокуратуры. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей родителей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними).

— Установлено, что она не заботилась о здоровье и воспитании своих малолетних детей, а также не обеспечивала в необходимом количестве продуктами питания, — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил ее к 340 часам обязательных работ. Также женщина лишена прав в отношении своих детей. В прокуратуре добавили, что они уже переданы на воспитание в приемную семью.

ИА «Орелград»