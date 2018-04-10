Стало известно, когда в Орле отключат отопление

Завершение отопительного сезона запланировано на 20-23 апреля.

В Орле отопительный сезон завершился к 23 апреля, сообщил замначальника управления городского хозяйства Николай Галка на совещании 10 апреля.

Прогноз погоды позволяет говорить, что к этому времени на территории Орла установится среднесуточная температура выше +8°С. При этом в социальные учреждения тепло продолжит поступать.

Отопительный сезон 2017/2018 в Орле протекает в штатном режиме. Крупных происшествий не зарегистрировано.

ИА «Орелград»