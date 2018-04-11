Мост через Орлик увяз в тине после паводка

Наводнение вскрыло обилие мусора.

В Орловской области продолжается весеннее половодье. 11 апреля вода продолжила свое снижение. Как рассказали в пресс-службе регуправления МЧС, идет постепенное освобождение подтопленных низководных мостов.

В Орле зафксирован один из наибольших спадов уровня воды — минус 130 см за сутки. Уровень воды составляет 551 сантиметр.

Сегодня в соцсетях появились фотографии пешеходного моста через Орлик в районе слияния рек. После пикового уровня воды рядом с ним осталось скопление мусора в воде, а на перилах висит тина. Очевидно, что после завершения паводка Орлу предстоит масштабная уборка.

ИА «Орелград»