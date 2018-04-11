Орловцы стали активнее влезать в кредитные долги

11.4.2018 | 11:57 Новости, Общество

В регионе зафиксирован значительный рост объемов кредитования физлиц.

Соответствующая информация опубликована в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития, который выпускает правительство Орловской области. По данным на 1 февраля 2018 года в нашем регионе объем кредитов, выданных населению, составил 2,83 миллиарда рублей. Это на 46,1 процента больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Тогда объем кредитов населению составлял 1,94 миллиарда, то есть за год он вырос почти в 1,5 раза. В то же время юридические лица и предприниматели снизили активность. На 1 февраля 2018 года их кредитный портфель составил 4,68 миллиарда рублей, что на 20,5 процента ниже уровня 2017 года. Отметим, что данная статистика учитывает операции только в банковской сфере.

ИА «Орелград»

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