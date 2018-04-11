Орловские льготники получат путевки на 15 млн

Санаторно-курортное лечение начнется в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского отделения Фонда социального страхования России. Из федерального бюджета выделено около 15 миллионов рублей. Сейчас проводится работа по размещению государственных заказов на закупку путевок.

— В 2018 году планируется закупить более 500 путевок в санаторно-курортные организации, расположенные в Орловской области, средней полосе России, Краснодарском крае и на Северном Кавказе, — отметили в отделении ФСС. — Обеспечение будет производиться в соответствии со строгой очередностью, определяемой датой постановки на учет и профилем заболевания.

Начало выдачи путевок запланировано на июнь. Также ФСС предоставит специальные талоны и именные направления на право бесплатного получения проездных документов к месту лечения и обратно в междугороднем транспорте.

Напомним, что право на путевки имеют 10 категорий граждан, в том числе участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, дети-инвалиды и другие орловцы, включенные в федеральный регистр получателей.

ИА «Орелград»