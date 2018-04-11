Под Орлом изъяли колбасу неизвестного происхождения

Факты нарушения законодательства были выявлены на колпнянском рынке.
Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, проверка на рынке прошла по обращению главы администрации Колпнянского района. Были выявлены нарушения при обороте подконтрольных грузов и товаров.
— Установлены факты реализации колбасы и мясных деликатесов без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. – По результатам проверки в отношении физических лиц составлены три протокола об административных правонарушениях.
Торговцам колбасой неизвестного происхождения предстоит заплатить штраф. Оборот сомнительной продукции общей массой 13,7 кг приостановлен.
ИА «Орелград»