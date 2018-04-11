Под Орлом изъяли колбасу неизвестного происхождения

Факты нарушения законодательства были выявлены на колпнянском рынке.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, проверка на рынке прошла по обращению главы администрации Колпнянского района. Были выявлены нарушения при обороте подконтрольных грузов и товаров.

— Установлены факты реализации колбасы и мясных деликатесов без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. – По результатам проверки в отношении физических лиц составлены три протокола об административных правонарушениях.

Торговцам колбасой неизвестного происхождения предстоит заплатить штраф. Оборот сомнительной продукции общей массой 13,7 кг приостановлен.

ИА «Орелград»