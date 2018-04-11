Стало известно, каким из языков орловцы владеют лучше всего

Подведены итоги проверочных работ по иностранному языку.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранному языку прошли в Орловской области 20 марта. В них приняли участие 11-классники и обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

— ВПР по иностранному языку проводились впервые, и участие в них было добровольным, — рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО). — Образовательные организации в этом году имели право выбора: проводить всю работу полностью или только ее письменную часть.

Работы по английскому языку выполнили 270 обучающихся. Подтвердили свои текущие учебные результаты 187 человек, 45 — повысили отметку, а 38 – ухудшили. ВПР по немецкому языку написали 60 человек. Из них 29 подтвердили результаты, столько же ухудшили, а повысили – 11.

Французский язык дается сложнее. Из 21 участника ВПР менее половины орловских школьников подтвердили свои результаты, 11 их ухудшили. Отметим, что итоги ВПР не используются для выставления годовых отметок и не влияют на получение аттестата.

— Они важны для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов и региона, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися, — пояснили в ОРЦОКО.

ИА «Орелград»