В Орле фирму наказали за мусор на мусорном полигоне

Областной арбитраж удовлетворил иск Росприроднадзора.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к закрытому акционерному обществу «Объединенная промышленно-экологическая компания». Речь шла о взыскании вреда, нанесенного почве.

Как следует из иска, в прошлом году Росприроднадзор провел административное расследование в отношении ответчика. Было установлено, что «ОПЭК» «осуществляет эксплуатацию объекта размещения отходов на территории полигона ТБО в Орле». При эксплуатации полигона выделяются фильтрационные стоки. У основания используемого для захоронения отходов участка оборудована специальная дренажная канава для сбора фильтрата.

В ходе осмотра было установлено, что фильтрат от полигона по дренажной канаве поступает в пруд-отстойник без очистки, а из него через водосброс по трубе сточные воды поступают на рельеф местности — самотеком, образуя заболоченную местность. Специалисты отобрали пробы фильтрата, воды из пруда и сброса на грунт.

Было выявлено превышение допустимой нормы концентрации цинка в 12,49, в 4,23 и 3,44 раза соответственно. Глубина загрязнения достигает 20 см. Данное обстоятельство, по мнению истца, указывает на то, что при эксплуатации полигона ТБО ответчик допустил загрязнение почвы цинком и порчу земель на прилегающей территории.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Он постановил взыскать с ЗАО «ОПЭК» в пользу Росприроднадзора вред, нанесенный почве в размере 150 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в 19-й арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»