В Орле ищут распространителя детской порнографии

11.4.2018 | 11:20 Новости, Общество

Видеозапись была размещена из квартиры в Орле.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело за публикацию порнографии с участием несовершеннолетней девочки, сообщили в ведомстве.

В сентябре 2017 года неизвестный разместил в социальной сети видео, в котором содержались порнографические изображения девочки. Материалы были доступны для просмотра и скачивания. В ходе расследования было установлено, что запись загрузили из квартиры в доме на одной из улиц в Орле.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления лица, совершившего указанное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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