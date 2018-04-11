В Орле ищут распространителя детской порнографии

Видеозапись была размещена из квартиры в Орле.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело за публикацию порнографии с участием несовершеннолетней девочки, сообщили в ведомстве.

В сентябре 2017 года неизвестный разместил в социальной сети видео, в котором содержались порнографические изображения девочки. Материалы были доступны для просмотра и скачивания. В ходе расследования было установлено, что запись загрузили из квартиры в доме на одной из улиц в Орле.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления лица, совершившего указанное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.

ИА «Орелград»