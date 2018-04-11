В Сеть попало видео мордобоя на Посадской

Дорожная разборка «трое на одного» создала пробку.

Пользователь YouTube Олег Князев опубликовал запись дорожной разборки на улице 1-й Посадской на съезде с Тургеневского моста. Если данные видеорегистратора верны, то инцидент произошел 10 апреля в 16:30.

Рядом с пересечением с улицей Васильевской прямо на проезжей части началась драка четырех мужчин, причем трое из них были на одной стороне. Им вполне успешно противостоял мужчина в синей кофте, который даже смог сбить одного из оппонентов с ног. Из-за чего произошел конфликт, неясно; водители остановили свои автомобили на проезжей части, перекрыв ее. На мосту образовалась небольшая пробка.

В УМВД по Орловской области сообщили, что полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

ИА «Орелград»