Александр Лялюхин покинул департамент здравоохранения Орловской области

Чиновник ушел в отставку.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин покинул свой пост. Информация о чиновнике исчезла с официального сайта правительства региона. В настоящий момент обязанности начальника исполняет заместитель Павел Сергеев.

Как и ожидалось, место Лялюхина вскоре займет белгородец Иван Залогин, о котором уже рассказывал «Орелград» в материале «В Орел по знакомству едет новый начальник облздрава». Напомним, Залогин занимал аналогичный пост в Белгородской области. В последнее время он руководил местным госпиталем для ветеранов войн.

ИА «Орелград»