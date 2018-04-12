Александр Лялюхин покинул департамент здравоохранения Орловской области

12.4.2018 | 9:10 Важное, Новости, Политика

Чиновник ушел в отставку.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин покинул свой пост. Информация о чиновнике исчезла с официального сайта правительства региона. В настоящий момент обязанности начальника исполняет заместитель Павел Сергеев.

Как и ожидалось, место Лялюхина вскоре займет белгородец Иван Залогин, о котором уже рассказывал «Орелград» в материале «В Орел по знакомству едет новый начальник облздрава». Напомним, Залогин занимал аналогичный пост в Белгородской области. В последнее время он руководил местным госпиталем для ветеранов войн.

ИА «Орелград»

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