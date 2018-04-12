Горсовет распределил свободные 4 млн рублей

12.4.2018 | 14:21 Новости, Общество

Деньги ушли на обслуживание электронных табло и софинансирование строительства важных объектов.

Орловский городской Совет народных депутатов на заседании 12 апреля принял поправки в бюджет областного центра.

Доходная часть бюджета увеличилась на 3,97 млн рублей за счет реализации имущества. Деньги будут распределены следующим образом: 2 млн дадут на экологические мероприятия, 286 тысяч — на обслуживание электронных табло на остановка, 171 тысячу — на софинансирование строительства дороги по улице Родзевича-Белевича, 400 тысяч — на софинансирование строительства детского сада на улице Полковника Старинова.

Кроме того, часть средств отдали управлению образования администрации Орла на погашение кредиторской задолженности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования