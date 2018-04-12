Клычков потребовал от СМИ шире освещать его работу

Изменены условия предоставления субсидий провластным СМИ.

Врио губернатора Андрей Клычков внес существенные изменения в постановление, которое сам же издал в конце прошлого года. Речь идет о порядке субсидирования областных печатных СМИ из бюджета региона. Как уже рассказывал «Орелград», внушительные финансовые влияния ожидают только те печатные издания, которые отвечают ряду требований. Одно из основных – выпуск материалов, позитивно рассказывающих о достижениях региональной власти.

Отныне субсидия положена газетам при условии, что в каждом номере не менее 50 процентов площади будет отведено под освещение «мероприятий, социально-экономической, общественно-политической, культурной, общественно значимой жизни, публикацию информационных материалов, направленных на повышение интереса жителей к региональной общественной и политической жизни, формирование благоприятного имиджа Орловской области». В предыдущей версии постановления на эти цели достаточно было отводить не менее 30 процентов площади в каждом номере.

Другое условие: наличие официального сайта газеты. Если раньше для получения бюджетных денег достаточно было публиковать на нем не менее 15 новостей в день, «формирующих благоприятный имидж Орловской области и муниципальных образований», то теперь их должно быть не менее 25. До сих пор из общей ленты 40 процентов новостей должны были быть посвящены социально-экономической, общественно-политической, культурной и общественной жизни Орловской области. Теперь процент поднят до 60.

Контроль за исполнением постановления Клычков возложил на своего первого заместителя Александра Бударина.

ИА «Орелград»