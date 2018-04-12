МУП «ТТП» засудило Минфин России

12.4.2018 | 14:04 Новости, Общество

Муниципальное предприятие отсудило 7 млн рублей за понесенные убытки.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» к Орловской области в лице департаментов транспорта и финансов, а также к Российской Федерации в лице Министерства финансов.

Как следует из материалов дела, МУП «ТТП» перевозит льготников по единым социальным проездным билетам. Постановление об этом было принято правительством Орловской области в 2010 году. Но истец коснулся периода 2014-2015 годов. Напомним, что в то время в Орле действовал дневной и ночной тариф. Первый составлял 12 рублей, второй — 15.

По данным МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», из-за недостаточного бюджетного финансирования по возмещению перевозки льготников с июня 2014 по 2015 год включительно убытки составили 7,14 миллиона рублей. Власти отказались добровольно выплатить указанную сумму предприятию.

Суд удовлетворил иск МУП «ТТП» и постановил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов заявленную сумму в полном объеме. В удовлетворении требований к Орловской области было отказано. Таким образом, убытки орловскому МУПу должны возместить за счет федеральной казны.

ИА «Орелград»

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