Орловцев призвали помочь с организацией чемпионата мира по футболу

Управление Роспотребнадзора обратилось к жителям Орловской области.

Ведомство напомнило о том, что в нашей стране с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира по футболу FIFA. Чтобы пресечь возможные махинации и спекуляции. предпринят ряд мер. Так, создано два единственных официальных источника продажи билетов: билеты общих категорий можно приобрести только на сайте www.fifa.com/bilet, а начиная с 18 апреля 2018 года — в главных билетных центрах FIFA в России. Незаконная передача билетов является нарушением федерального закона.

Также законом предусмотрены дополнительные требования, направленные на защиту имущественных прав FIFA. Использование символики чемпионата мира, исключительными правами на которую обладает FIFA, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Учитывая изложенное, управление Роспотребнадзора по Орловской области просит граждан при обнаружении фактов, связанных с наличием в обороте продукции с незаконным использованием символики FIFA, обращаться по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 2а.

Кроме того, в управлении с 19 февраля открыта «горячая линия» для потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. Получить ответы на вопросы можно в рабочие дни с 9:00 до 18.00 (обед с 12:00 до 12:45) по телефонам: (4862) 41-52-52, 42-26-59 и 75-02-76.

ИА «Орелград»