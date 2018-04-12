Орловчанку обязали вернуть похищенные взносы на капремонт

12.4.2018 | 14:05 Новости, Общество

Суд удовлетворил иск прокурора Железнодорожного района Орла.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, перед судом предстала гендиректор ООО «СК «СтройМаксимум». Ранее ее признали виновной в мошенничестве. Было установлено, что она похитила бюджетные средства — более 176 тысяч рублей.

Деньги были выделены в рамках региональной программы капитального ремонта для многоквартирного дома №5 по площади Мира. Похищенную сумму суд обязал ее вернуть в бюджет в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Что касается уголовного дела, то в его рамках бизнес-леди была наказана штрафом в размере 250 тысяч рублей. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Железнодорожного района.

ИА «Орелград»

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