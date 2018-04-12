Под Орлом осужден потенциальный стрелок

Житель Новосильского района получил условный срок за оружие и боеприпасы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

По данным надзорного ведомства, мужчина в 2016 году изготовил самодельную винтовку, которую хранил дома. Ее обнаружили и изъяли сотрудники полиции. В ходе обыска также были найдены 83 винтовочных патрона.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, осужденному предстоит заплатить штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»