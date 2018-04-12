В Орле столкнулись «Жигули» и пикап

12.4.2018 | 10:45 Новости, Происшествия

Пострадал один человек.

Утром 12 апреля в Орле на улице Раздольной столкнулись автомобили «Жигули» и «Мазда», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась в 9:22 на пересечении с улицей Льва Толстого. Судя по снимкам очевидцев из Telegram-канала «Орел Автомобильный», автомобили столкнулись лоб в лоб. Не исключено, что кто-то из водителей поворачивал налево. ВАЗ-2106 получил более серьезные повреждения, чем иномарка.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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