В Орле столкнулись «Жигули» и пикап

Пострадал один человек.

Утром 12 апреля в Орле на улице Раздольной столкнулись автомобили «Жигули» и «Мазда», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась в 9:22 на пересечении с улицей Льва Толстого. Судя по снимкам очевидцев из Telegram-канала «Орел Автомобильный», автомобили столкнулись лоб в лоб. Не исключено, что кто-то из водителей поворачивал налево. ВАЗ-2106 получил более серьезные повреждения, чем иномарка.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»