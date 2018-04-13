Мэрия решила дорого продать баню

Участок муниципальной баней №4 оценен в 46 млн рублей.

Глава администрации Орла Александр Муромский распорядился произвести отчуждение муниципального земельного участка общей площадью 2361,64 кв. м., расположенного на улице октябрьской. Разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений бани №4, закрепленной за МУП «Банно-прачечное хозяйство». Кстати, общая площадь бани составляет 1831,4 кв. м.

МУП «Банно-прачечное хозяйство» поручено организовать аукцион по продаже участка одновременно с продажей расположенного на нем объекта недвижимости, то есть бани. Объекты объединят в один лот. Начальная цена установлена в размере 46,48 миллиона рублей на основании заключения независимого оценщика. При этом стоимость земли составит чуть более 9 миллионов рублей, бани – 37,4 миллиона.

Выручку от продажи Муромский велел направить в бюджет города Орла.

ИА «Орелград»