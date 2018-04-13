Орловцев позвали в библиотеку на тотальный диктант

13.4.2018 | 11:36 Новости, Общество

Ежегодная образовательная акция пройдет в библиотеке имени Бунина.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Ивана Бунина, 14 апреля пройдет ежегодная образовательная акция «тотальный диктант». Она направлена на популяризацию грамотного письма и повышения интереса к русскому языку. Начало – в 14.00.

— Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру, — напомнили организаторы. — Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Цель акции: объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В этом году автором тотального диктанта станет Гузель Яхина. Три отрывка с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

ИА «Орелград»

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