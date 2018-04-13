Улюкаева вряд ли отправят в орловскую колонию

СМИ сообщили, что экс-министра отправят «подальше от Москвы».

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы за вымогательство взятки, вряд ли будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Орловской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в ФСИН.

— Уже сейчас известно, что в колониях строгого режима, которые есть на территории ближайших к Москве Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей или Республики Бурятия, для Алексея Улюкаева мест не найдут. Чем дальше от Москвы, тем для всех спокойнее. Журналисты будут меньше следить за министерским сидельцем, — сообщил источник.

Московский городской суд оставил в силе приговор Алексею Улюкаеву, исключив из него запрет работать на государственной службе после освобождения.

ИА «Орелград»