Улюкаева вряд ли отправят в орловскую колонию

13.4.2018 | 16:32 Новости, Общество

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

СМИ сообщили, что экс-министра отправят «подальше от Москвы».

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы за вымогательство взятки, вряд ли будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Орловской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в ФСИН.

— Уже сейчас известно, что в колониях строгого режима, которые есть на территории ближайших к Москве Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей или Республики Бурятия, для Алексея Улюкаева мест не найдут. Чем дальше от Москвы, тем для всех спокойнее. Журналисты будут меньше следить за министерским сидельцем, — сообщил источник.

Московский городской суд оставил в силе приговор Алексею Улюкаеву, исключив из него запрет работать на государственной службе после освобождения.

ИА «Орелград»

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