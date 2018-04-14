Клычков создал отряд борцов с коррупцией

Врио губернатора сформировал состав комиссии по проверке доходов.

Андрей Клычков, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области, создал комиссию «по рассмотрению некоторых вопросов, связанных со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы местной администрации по контракту».

Напомним, что ранее облсовет народных депутатов внес соответствующие поправки в региональное законодательство. Сити-менеджеров обязали отчитываться о своем материальном положении так же, как это делают госслужащие. Следить за достоверностью сведений будет областная комиссия. Ее возглавила начальник областного управления государственной гражданской службы и кадров Татьяна Овсянникова.

Основной задачей комиссии станет «обеспечение реализации возложенных на лиц, замещающих муниципальные должности, должность главы местной администрации по контракту, обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции». Кстати, трудиться ее члены будут на общественных началах.

Им запрещено разглашать ставшие известными сведения. Решения комиссии для губернатора Орловской области будут носить рекомендательный характер. Например, она может предложить главе региона наказать провинившегося сити-менеджера выговором.

ИА «Орелград»