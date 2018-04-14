Минкин приказал усилить меры безопасности в Орле

Организации города будут приведены в режим повышенной готовности.

Первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин издал постановление об обеспечении готовности руководящего состава, предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Речь идет о недопущении и пресечении противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения майских праздников.

Режим повышенной готовности будет действовать с 18.00 28 апреля до 09.00 3 мая, а также с 18.00 8 мая до 09.00 10 мая 2018 года. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано организовать круглосуточное дежурство.

Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций предписано сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Управлению по безопасности приказано уточнить расчет сил и средств, включенных в группировку оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.

ИА «Орелград»