Минобрнауки отметило уровень физкультуры в Орле

Орловский вуз выиграл конкурс министерства образования и науки РФ.

Как сообщили в Орловском государственном университет имени Тургенева, подведены итоги Всероссийского конкурса, который был объявлен еще в прошлом году министерством образования и науки РФ.

Жюри оценило организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2016-2017 учебный год. Итоговый протокол появился на официальном сайте министерства. Из него следует, что ОГУ стал победителем в I группе в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта, за 2016/2017 учебный год».

Из опорных вузов в список победителей помимо орловского попали также Воронежский государственный технический университет и Ставропольский государственный аграрный университет.

ИА «Орелград»