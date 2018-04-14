Орловцам пригрозили штрафами за лодочные прогулки

14.4.2018 | 17:05 Новости, Общество

Орловская область готовится к открытию навигации.

Орловская транспортная прокуратура выступила с официальным разъяснением. Ведомство напоминает о том, что с 24 апреля начинается навигация для маломерных судов. К таковым закон относит не только яхты и катера, но и некоторые типы резиновых надувных лодок. Ограничения зависят от грузоподъемности.

Надзорное ведомство информирует жителей Орловской области о том, что КоАП РФ предусмотрена ответственность за административные правонарушения на водном транспорте. Размеры штрафов варьируются от 500 до 3000 рублей.

Наказать могут, например, за управление судном лицом, не имеющим права управления. Штраф положен за управление судном, не прошедшим техосмотр, не имеющим бортового номера либо переоборудованным без разрешения или с нарушением норм пассажировместимости.

ИА «Орелград»

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