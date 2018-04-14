Под Орлом самогонщице запретили выходить из дома

14.4.2018 | 10:50 Новости, Общество

Вступил в силу приговор по делу о хранении самогона.

Как сообщили в суде Покровского района, местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В июне 2017 года, находясь у себя дома, она изготовила «жидкость непищевого назначения объемом 0,5 л». Самогон планировала продать. Ее задержали с поличным. Экспертиза показала, что самогон не соответствует требованиям ГОСТ. В нем были обнаружены изобутанол, относящийся ко 2 классу опасности, ацетальдегид, этилацетат, изоамилол, бензальдегид, фенилэтанол и этиллактат, относящиеся к 3 классу опасности.

Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год. Ей запретили уходить из места постоянного проживания с 22 часов вечера до 4 часов утра и выезжать за пределы Покровского района без согласия надзорной инспекции.

ИА «Орелград»

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