Под Орлом строительную компанию наказали из-за жалобы работника

14.4.2018 | 13:53 Новости, Общество

Нарушения трудового законодательства выявлены при внеплановой проверке.

Как сообщает Государственная инспекция труда Орловской области, внеплановая выездная проверка по обращению работника ООО «Болховская строительная компания». В результате был выявлен ряд нарушений федерального законодательства.

В частности, заработная плата на предприятии выдается один раз в месяц, хотя положено выдавать ее дважды. Кроме того, работники не получили на руки свои экземпляры трудового договора, а в самом договоре не было сведений об условиях труда.

— В организации не была проведена специальная оценка условий труда работников, — добавили в госинспекции.- Работодателем нарушен порядок оформления прекращения трудового договора с работником.

Генеральному директору выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, виновные юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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