В Орле алкоголик угнал машину и устроил тройное ДТП

Железнодорожный райсуд Орла вынес приговор по делу о «пьяном» угоне.

Перед судом предстал ранее не судимый местный житель, который совершил угон автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Удивительного в этом ничего нет. Как установил суд, мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями» и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Преступление он совершил вечером в декабре прошлого года. Находясь в квартире, вытащил ключи из сумки подруги. После чего угнал принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-21102. На перекрестке улицы Электровозной и Московского шоссе не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ-2115 и «Лада Ларгус». Затем сбежал с места ДТП, оставив угнанный автомобиль.

Су признал его виновным и наказал ограничением свободы сроком на 6 месяцев. В течение этого периода ему запрещено выезжать за пределы Орла и посещать массовые мероприятия, за исключением спортивных и оздоровительных.

ИА «Орелград»