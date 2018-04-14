В Орле открылась клиника снижения веса Малышевой

Торжественное открытие клиники снижения веса профессора, доктора медицинских наук Елены Малышевой состоялось в Орле 14 апреля. Она как врач и просветитель уже много лет доступно рассказывает о здоровье и помогает по-иному взглянуть на человеческое тело.

Лишний вес — это не только некие косметические недостатки, это причина и последствие различного рода заболеваний. Методика Елены Малышевой, вобравшая лучшие мировые практики, включает в себя всестороннюю оценку каждого человека, подбор индивидуального рациона (включая готовые наборы питания), познавательные лекции, выбор приемлемых физических нагрузок. С ее помощь худеют мужчины и женщины в семи странах. В Орле идейным вдохновителем и директором новой клиники стала кандидат медицинских наук, кавалер Ордена Гиппократа, Отличник здравоохранения Ольга Пехото.

— Простота и естественность без насилия над личностью, — так Ольга Пехото охарактеризовала метод похудения Елены Малышевой. — Когда говорят о лишнем весе, чаще думают об эстетике. На самом деле, с точки зрения врача, проблема более глобальна. Избыточная масса — последствия глубинных нарушений. Восстановление структуры тела — профилактика и лечение многих заболеваний, — отметила директор клиники.

Ольга Пехото подчеркнула, что нельзя уравнять всех, привести людей к единому стандарту роста и веса. Кроме того, у каждого есть личные особенности здоровья. В наборах для питания от Малышевой все сбалансировано, а рацион подкрепляется сменой образа жизни. Только если человек правильно настроен на похудение, можно прийти к нормальному весу и остаться в нем.

— Человеку должно быть комфортно. Он должен нравиться себе в зеркале: «да, я прекрасна, все у меня хорошо». Ни один косметолог и фитнес-тренер не заменит внутреннего согласия с собой. Мнение социума, коллеги любимого человека — все колебания во внешней среде влияют, но своё мироощущение важнее. Чувство удовлетворения является определяющим, — подчеркнула Ольга Пехото.

В Орле уже около 30 человек с февраля подключились к федеральному проекту «Сбрось лишнее — выиграй миллион». Они соревнуются с участниками из других регионов. Цель не просто сбросить как можно больше лишнего, а справиться с индивидуально поставленными целями. Как признались на открытии клиники участницы проекта, они перестали быть «пищевыми алкоголиками». А беседы с наставниками — Малышевой и Пехото — действуют словно гипноз, шутят женщины.

На открытии клиники в Орле присутствовала с помощью видеосвязи Елена Малышева. Она ответила на вопросы присутствующих о калорийности алкоголя, объемных бедрах и диете для диабетиков. Елена Малышева особо подчеркнула, что иметь нормальный вес — иметь нормальный прогноз жизни.

— Девочки милые, скажите себе: «Всю еду и напитки пробовала, а теперь я вернусь к самой себе самой — к молодой и подтянутой», — сказала Елена Малышева.

Цифры говорят в пользу методики: после снижения веса по системе Малышевой, 70 % пациентов остаются в новом весе.

Адрес: г. Орел, Бульвар Победы, 2 (вход со стороны Выставочного зала); тел. 78-38-18.

ИА «Орелград»