Орловца осудили за кражу со съемной квартиры

Мужчина похитил телевизор, завернув его в простыню подруги.

Дело о краже рассмотрел суд Железнодорожного района Орла. Жертвой преступника стала женщина, вместе с которой он арендовал квартиру. Когда она вышла из дома, мужчина взял простынь, завернул в нее телевизор и отправился его продавать. Кстати, кража простыни тоже была учтена.

Приговор был вынесен в особом порядке, так как подсудимый признал вину. Его приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Однако затем суд снизил размер штрафа до 20 тысяч рублей. Наказание было смягчено, так как подозреваемый два месяца в период расследования провел в СИЗО.

ИА «Орелград»