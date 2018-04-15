Орловцам предложили льготу по земельному налогу

Часть жителей региона имеет право на налоговый вычет.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, с этого года законодательство предусматривает освобождение физического лица от уплаты земельного налога в размере суммы налога, исчисленного от кадастровой стоимости 600 кв. метров площади принадлежащего ему земельного участка.

При этом расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право на вычет. В него включены пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, Великой Отечественной войны, боевых действий и другие.

— Воспользоваться указанным вычетом смогут и те жители Орловской области, которые имеют право на получение социальной поддержки в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, — пояснили в УФНС.

Кстати, льготу можно заявить в отделениях МФЦ, воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика, или направив документы по почте. Заявление налоговики рекомендуют представить в ближайшее время — до начала исчисления имущественных налогов.

ИА «Орелград»