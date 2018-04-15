Орловчанка целый год незаконно получала пособие по безработице

Облсуд поставил точку в споре пенсионерки с центром занятости.

Первое решение по гражданскому делу было вынесено еще в феврале этого года в Глазуновке, а в апреле его рассмотрела апелляционная инстанция. Как сообщили в районном суде, иск к местной жительнице подал центр занятости населения. Ответчица обратилась туда летом 2016 года в поисках подходящей работы.

Ее признали безработной и назначили пособие в размере 4900 рублей в месяц. Получала она его ровно год. Затем женщина принесла в центр справку из Пенсионного фонда о своем страховом стаже. Она ратовала за продление периода выплаты пособия по безработице.

Однако в центре обратили внимание на то, что женщина все это время получала пенсии по инвалидности и за выслугу лет. По закону получатели пенсий не могут быть признаны безработными. В связи с этим женщине прекратили выплату пособия и сняли ее с учета.

Затем ей направили уведомление с предложением в течение 30 дней в добровольном порядке вернуть пособие по безработице в размере 52,8 тысячи рублей. Деньги женщина не вернула. Но ей придется это сделать. Суд удовлетворил требования центра занятости о взыскании с ответчицы выплаченного за год пособия.

Она обжаловала решение, но Орловский областной суд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»