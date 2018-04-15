Орловец нарвал конопли, украл велосипед и отправился в колонию

Вступил в силу обвинительный приговор Болховского районного суда.

Областная коллегия по уголовным делам оставила без изменения обвинительный приговор в отношении жителя Болховского района. Районный суд еще в конце декабря прошлого года признал его виновным в совершении двух преступлений. По одному эпизоду его признали виновным в краже велосипеда.

Во втором случае молодой человек собрал урожай дикорастущей конопли, высушил ее и изготовил марихуану. При задержании у него изъяли более 560 граммов наркосодержащих высушенных растений. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный подал апелляционную жалобу и просил смягчить наказание до 5 лет лишения свободы. Однако областная коллегия оставила приговор без изменений.

ИА «Орелград»