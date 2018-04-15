В Орле сотрудники УФСИН спасли пенсионерку из пожара

Алексей Толпекин и Дмитрий Шманев помогли хозяйке загоревшегося дома.

Об этом случае рассказала пресс-служба регионального управления ФСИН России. Задымление частного дома заметил младший инспектор отделения охраны ОО ОПБСТИН Алексей Толпекин. Вместе с коллегой Дмитрием Шманевым бросился на место происшествия.

Сотрудники вошли в дом. Внутри было полно дыма. Они отыскали хозяйку – пожилую женщину – и помогли ей выйти на улицу. В это время дежурный помощник ОПБСТИН сообщил о происшествии в пожарно-спасательную службу.

— Далее Алексей Толпекин и Дмитрий Шманев вместе с прибывшей резервной группой караула и дежурной смены №2 ОО ОПБСТИН выкатили со двора дома автомобиль «УАЗ», обеспечив свободный доступ к месту возгорания прибывшему дежурному караулу пожарно-спасательного подразделения МЧС, — рассказали в УФСИН. — Пожилая хозяйка пострадавшего от возгорания дома поблагодарила всех, кто оказал ей помощь.

Отметим, что Алексей Толпекин и Дмитрий Шманев являются сотрудниками отдела охраны Орловской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением УФСИН.

ИА «Орелград»