В Орле заработала «горячая линия» по финансовым услугам

Работу «горячей линии» организовало областное управление Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, «горячая линия» будет работать с 9 по 20 апреля 2018 года. Она организована в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.

— Все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Консультации можно получить по телефонам:

— в управлении Роспотребнадзора по Орловской области: (4862) 41-52-52 и 42-26-59;

— в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: (4862) 75-02-76;

— в территориальном отделе в г. Мценске: (48646) 4-15-39;

— в территориальном отделе в г. Ливны: (48677) 7-13-34;

— в территориальном отделе в п. Кромы: (48643) 2-15-98;

— в территориальном отделе в п. Верховье: (48676) 2-47-27.

Кроме того, можно обратиться в общественную приемную управления по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.2, в понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45).

ИА «Орелград»