Под Орлом оружие у уголовника отняли по суду

16.4.2018 | 12:27 Новости, Общество

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Должанского района.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в иске содержалось требование об аннулировании разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной в Должанском районе.

Один из местных жителей хранит дома гладкоствольное охотничье ружье. Разрешение ему было выдано в 2016 году. Однако было установлено, что он имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с ФЗ «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно. Иск был удовлетворен. Суд вынес решение об аннулировании разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия.

Отметим, что за последние два года суды Орловской области удовлетворили 24 подобных иска. По результатам проверок исполнения законодательства в сфере оборота оружия прокуратура внесла 50 представлений, к дисциплинарной ответственности было привлечено 67 должностных лиц.

ИА «Орелград»

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