Сенатор Владимир Круглый стал вдвое богаче

Его годовой доход перевалил за 10 млн рублей.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый наряду со своими коллегами опубликовал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, экс-главврач детской областной больницы заработал 10 375 790,14 рубля. Его супруга пополнила семейный бюджет на 1 273 709,94 рубля. В 2016 году Круглый задекларировал 4 931 032,79 рубля, доход супруги почти не изменился.

Представитель Орловщины в Совфеде задекларировал гараж и землю под ним, а также дачный участок площадью 679 квадратных метров и дачу площадью 90,4 кв. м. Совместно с супругой они владеют 118-метровой квартирой. Избранница сенатора также указала в сведениях квартиру площадью 44,1 кв. м, дачный участок площадью 727 кв. м. В пользовании у сенатора находится квартира площадью 113,7 кв. м. Владимир Круглый владеет автомобилем Hyundai Santa Fe 2.4 AT.

Отметим, что имущественная декларация сенатора Владимира Круглого изменилась по сравнению с прошлым годом. По итогам 2016 года он, помимо вышеперечисленного, сообщил о владении квартирой площадью 87,2 квадратных метра. Не исключено, что именно из-за продажи жилища и выросли доходы представителя исполнительной власти Орловской области в Совфеде.

ИА «Орелград»