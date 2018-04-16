СК расследует гибель 47-летнего орловца от ножа

В деле есть главный подозреваемый.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту гибели 47-летнего жителя Орла, сообщили в ведомстве.

Мужчину госпитализировали 13 апреля с ножевым ранением в области живота. Спустя два дня он скончался от полученной травмы. Силовики выяснили, что к инциденту может быть причастен 33-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, в роковой день убийца и его жертва находились в квартире сожительницы первого. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт, разрешившийся поножовщиной. Преступление было квалифицировано как умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

— В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СК.

ИА «Орелград»