В Орле количество обманутых дольщиков выросло в 3,5 раза

В новой редакции утверждена «дорожная карта» помощи дольщикам.

Соответствующее распоряжение подписал 13 апреля исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин. Он утвердил в новой редакции региональную «дорожную карту» по решению проблем обманутых дольщиков.

Как и прежде, в нее включен всего один объект, а именно: многоквартирный дом, который строится на улице Раздольной, 11. Договоры, а всего их 48, долевого участия заключили 46 граждан. Застройщиком является ООО «МодульИнвестСтрой».

До сих пор официально в реестр обманутых дольщиков было включено всего два человека. Теперь их количество выросло до семи. Напомним, что «дорожная карта» предусматривает привлечение нового инвестора для возведения дома. Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2019 года.

ИА «Орелград»