Клычков одолжит еще 1 млрд рублей

Врио губернатора приказал взять очередной банковский кредит.

Постановление об этом Андрей Клычков подписал 16 апреля. Из него следует, что Орловская область привлечет кредитные ресурсы в валюте Российской Федерации под процентную ставку не более 8,25 процента годовых со сроком погашения до 365 дней в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1 032 385 500 рублей.

Деньги региону понадобились для «обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств Орловской области». То есть за счет нового займа будет погашен предыдущий. Орловская область участвует в государственной программе реструктуризации долгов. По условиям соглашения, наш регион должен выплачивать федеральному центру ежегодно очень крупные суммы.

Департамент финансов определен государственным заказчиком по проведению отбора кредитных организаций. Напомним, что всего месяц назад Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредита под процентную ставку не более 8,5 процента годовых с лимитом 2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»