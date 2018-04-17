ОНФ решил научить орловцев пользоваться электронными проездными

С момента их внедрения прошло больше трех лет.

Орловское отделение Общероссийского народного фронта предложило администрации Орла раздать памятки владельцам социальных проездных билетов в общественном транспорте.

Несмотря на то, что система работает в Орле не первый год, некоторые пассажиры до сих пор не знают, куда прикладывать карту к терминалу. Водители при этом отвлекаются от дороги. При несрабатывании проездного возникают конфликты, а жители не в курсе, куда обращаться.

— Активисты ОНФ провели мониторинг, в ходе которого удалось выявить, что на пунктах выдачи социальных проездных памятки об их использовании не выдают. Кроме этого, памяток нет и на информационных стендах в маршрутном транспорте, — рассказали «фронтовики».

ИА «Орелград»