Орловцам предложат тургеневскую «Библионочь»

17.4.2018 | 12:03 Культура, Новости

Горожан ожидает конкурс-экспромт «Читай, Россия!».

Напомним, что в этом году всероссийская акция «Библионочь» пройдет 21 апреля. В этот день в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится конкурс-экспромт «Читай, Россия!».

Условия жесткие. На подготовку незнакомого текста отводится 10 минут. За это время необходимо внимательно прочитать выбранный в результате жеребьевки отрывок из произведений Ивана Тургенева, понять его смысл, подумать о способах передачи эмоциональной составляющей текста при выразительном чтении вслух.

Затем участники поочередно прочитают отрывки вслух в соответствии со своим интуитивным чувством, пониманием и представлением о том, как надо читать это произведение. Жюри учтет не только выразительность чтения, но и внешний вид чтеца, собранность, выход и уход со сцены, жесты и мимику, уровень контакта со слушателями.

В состав жюри войдут преподаватели ОГИК. Возрастной ценз участников – ученики 9-11 классов общеобразовательных учреждений Орла.

ИА «Орелград»

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