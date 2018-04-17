Орловский бизнес назвал мораторий на проверки неэффективным

Представлен годовой доклад регионального бизнес-омбудсмена.

Доклад был презентован на заседании правительства области. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин рассказал, что в прошлом году к нему обратились 1083 предпринимателя. Чаще всего жаловались на высокую аренду недвижимости и контрольно-надзорную деятельность.

Напомним, что в нашей стране введен трехлетний мораторий на проведение плановых проверок малого и среднего бизнеса. Однако в реальности для предпринимателей ничего не изменилось. Надзирающие органы нашли способ обойти мораторий.

— Количество проводимых контрольно-надзорных мероприятий не сократилось, так как возросло число административных расследований, рейдов и внеплановых проверок, — пояснил Евгений Лыкин. — При назначении административных наказаний не учитываются цели, задачи и правила привлечения к административной ответственности.

По его словам, факторы малозначительности и возможности освобождения от ответственности не рассматриваются. Предпочтение отдается безусловному назначению административного штрафа.

ИА «Орелград»