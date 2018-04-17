В Орле «Бессмертный полк» пройдет по двум мостам

Маршрут шествия изменен.

В администрации Орловской области рассказали о маршруте шествия «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая, в День Победы.

Как и в прошлые годы, регион присоединится к всероссийской патриотической акции. Ее проведение запланировано во всех муниципальных образованиях. Участники пронесут портреты своих родственников, воевавших против нацистской Германии, тружеников тыла и узников лагерей.

В Орле старт шествия запланирован на 12:30 с площади Ленина. Колонна пройдет через улицу Горького на Брестскую и оттуда — на Тургеневский мост. Перейдя его, она завернет налево и через Карачевскую, Гостиную и Красный мост дойдет до сквера Танкистов.

В минувшем году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 45 тысяч орловцев.

ИА «Орелград»