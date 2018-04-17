В Орловской области хищников ожидает оральная иммунизация

17.4.2018 | 17:26 Новости, Общество

В регионе решили ужесточить контроль за вакцинацией против бешенства.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, вопрос был рассмотрен на заседании региональной комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по особо опасным и карантинным болезням животных. Напомним, что в текущем году зарегистрировано 30 случаев бешенства – столько же, сколько за весь прошлый год.

С учетом карантина, установленного еще в прошлом году, неблагополучными являются 14 районов. Наибольшее количество случаев бешенства животных зафиксировано в Покровском, Урицком и Свердловском районах. Ситуация осложняется, признали специалисты.

Комиссия приняла решение о проведении оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства в неблагополучных по бешенству районах. Всем заинтересованным службам и ведомствам предписано проводить разъяснительную работу через СМИ и сходы граждан о мерах профилактики по недопущению заноса и распространения бешенства и масштабах возможного ущерба.

Областному управлению ветеринарии рекомендовано усилить контроль за вакцинацией против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, а также иммунизацией самих ветеринарных специалистов.

ИА «Орелград»

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